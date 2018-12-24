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Osmaniye'de otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de sulama kanalına düşen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Orhaniye köyünde Adem Balaban'ın kullandığı 34 ADF 494  plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, yaralanan sürücü ile birlikte eşi Cennet Çetin Balaban ve kızı Melek Seda Balaban'ı araçtan çıkardı.
 
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Cennet Çetin Balaban'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 

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