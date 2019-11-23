Osmanlı imparatorluğu’na hakaret dizisi yaptılar: BAE kanalından kirli senaryo

rtadoğu’da Türkiye aleyhindeki her hamlenin arkasından çıkan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türk düşmanlığını ekranlara taşıdı. Abu Dabi merkezli, Suudi sermayeli MBC televizyonu, Osmanlı İmparatorluğu’nun Mısır’ı fethini tarihi gerçekleri çarptırarak anlatan ‘Ateş Krallıkları’ adlı dizinin ilk bölümünü yayınladı. Arap gazeteciler, tartışmalara neden olan diziye dair “İslam tarihi yeniden, yanlış bir şekilde üretiliyor” tespitinde bulundu.

SİSİ DESTEKÇİSİ YAZAR

BBC’de yer alan habere göre, skandal dizi 40 milyon dolarlık bütçesiyle Arap televizyon tarihinin en büyük yapımı olarak tarihe geçti. Darbeci Sisi destekçisi yazar Muhammed Süleyman’ın senaryosunu hazırladığı dizinin başrolünü de Mısırlı oyuncular üstlendi. Mısır’da Memlükler’in son günlerini ve 16. yüzyılda Osmanlı’nın kontrolüne geçişini anlatan diziye ilişkin konuşan Süleyman, Osmanlı döneminin tarihsel katliamlarla dolu olduğu yalanına sarılarak Türk düşmanlığını belli etti. Dizinin yönetmenliğini İnci Küpeli Kız, Hannibal Doğuyor ve İmparator filmlerinin yönetmeni İngiliz Peter Webber yaparken, 14 bölümden oluşan yapımın 17 Kasım’da yayınlanan ilk kısmı Arap dünyasını ikiye böldü.

DİZİ SAVAŞLARI

Türkiye karşıtı Mısırlı, Suudi ve BAE’li yazarlar yapımı beğenirken, Katar merkezli El Cezire tarihin çarpıtıldığını savundu. Dubai’de faaliyet gösteren Al Abayan gazetesi yazarı Hasan Harp “Sanat hâlâ Arapların davalarına hizmet edebiliyor” diyerek bu yapımla BAE ile Türkiye arasında dizi savaşlarının başladığını kaydetti. El Cezire’de yer alan haberde, “BAE Türkiye’nin tarihini çarpıtıyor” denilirken, Resala Post haber sitesi yazarı Muhammed Esad ise BAE ve Suudi Arabistan’ın fonladığı dizinin Müslümanların tarihini yalanlarla aktardığını vurguladı ve “Bu dizi tarihin yeniden, yanlış bir şekilde üretilmesidir” ifadelerini kullandı.