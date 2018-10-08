Osmanlı torunu mu Brezilyalı Trump mı?

Güney Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya’da 150 milyon seçmen yeni devlet başkanını seçmek için dün sandık başına gitti. Sekiz adayın yarıştığı seçimde aşırı sağcı Sosyal Özgürlük Partisi’nin adayı ‘Brezilyalı Trump’ lakaplı 63 yaşındaki Jair Bolsonaro ile İşçi Partisi’nin adayı Sao Paulo Belediye Başkanı ‘Osmanlı torunu’ denen 55 yaşındaki Fernando Haddad favori olarak gözüküyor. Haddad, 20. yüzyıl başında Osmanlı egemenliğindeki Suriye’den Güney Amerika’ya göç eden Süryani bir aileden geliyor. Kamuoyu araştırmaları, ülkedeki silahlı grupların üstüne ‘cehennem ateşi’ salacağını açıklayan ve söylemleri insan hakları aktivistlerini kızdıran Bolsonaro’yu 32’ye 22 önde gösteriyor.

İKİNCİ TURA KALACAK

Devlet Başkanı Dilma Rousseff’in yargı darbesi sonrası görevinden el çektirilmesi ve yerine Michel Temer’in gelmesinin ardından ekonomik açıdan sıkıntılı bir sürece giren Brezilya’da sandığa 13 milyon kişinin işsiz kaldığı, asayiş sorunlarının tavan yaptığı ve yolsuzluk iddialarının gündemden düşmediği bir dönemde gidiliyor. Seçimin iki aşamalı olmasına da kesin gözüyle bakılıyor: Zor gözükse de eğer bir aday yüzde 50’nin üzerinde oy alırsa, cumhurbaşkanı olacak. Aksi takdirde 28 Ekim’de ikinci tur yapılacak. İkinci tura en çok oy alan iki aday katılabilecek. Bolsonaro ile Haddad arasında geçmesi beklenen ikinci turun galibi Brezilya Cumhurbaşkanı olacak.

ABD KARŞITI HADDAD

1964-1985 yılları arasındaki diktatörlük rejimini savunan Jair Bolsonaro “Bazı tür insanlar insan değildir, onlara kabadayı ve dolandırıcıymış gibi muamele edilmeli” söylemleriyle, Fernando Haddad ise İşçi Partisi’nin hapisteki efsanevi lideri Lula da Silva tarafından aday gösterilmesinin ardından yaptığı ABD karşıtı çıkışlarla gündeme gelmişti. İşçi Partisi, ağustos başında düzenlediği kongrede, hapisteki Lula da Silva’nın ekim ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde partinin adayı olacağını açıklamıştı fakat Yüksek Seçim Mahkemesi 1 Eylül’de aldığı kararla Lula da Silva’nın ekimdeki devlet başkanı seçiminde aday olamayacağına hükmetmişti.