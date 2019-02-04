Osmanlı'ya işgalci diyen MbZ ve Dubai Emiri el-Mektum'un Papa'nın karşısında el pençe durması büyük tepki topladı

Arap Yarımadası'nı ziyaret eden ilk Katolik papaz olan Papa'yı Abu Dabi havaalanında, Osmanlı Devleti’ne işgalci diyen Prens Muhammed bin Zayid el-Nahyan tarafından karşılandı.

Abu Dabi'de bugün başlayan ve bir hafta devam edecek olan İnsan Kardeşliği Toplantısına katılmak üzere ülkeye gelen dini liderler birlikte poz verdi.

Papa'nın Başkanlık Sarayı'nın ziyaretçi kitabına imza attığı sırada Prens Muhammed bin Zayid ve Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanı Muhammed bin Raşid el-Mektum'un el pençe durması büyük tepki topladı. Müslüman devletin liderlerinin Papa'nın önünde saygı duruşunda bulunmaları sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Öte yandan aynı sırada havalimanına inen el-Ezher Üniversitesi rektörü Ahmed et-Tayyib, Papa ile bir araya gelip sohbet etti. Et-Tayyib'in sıcak karşılaması da tepkilere neden oldu.

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