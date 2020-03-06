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Dünya

ÖSO'dan Bayraktar'a övgü, Türkiye'ye teşekkür: Allah başımızdan eksik etmesin

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Komutanı, 'Biz Türk ordusu, Türk hükumetinden ve 'Bayraktar' desteğinden memnunuz. Allah onları başımızdan eksik etmesin' dedi.

06 Mart 2020 Cuma 11:04 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 11:33

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimleri bombardımana tutan Esad rejimine, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Komutanından cevap geldi.

ÖSO Komutanı, "Zalim Esad rejimi ve Rusya son günlerde sivil yerleşim yerlerini hedef gözetmeksizin hava saldırısında bulunuyor, dün sabah saatlerinde Maaret Misrin kasabasında bulunan tavuk çiftliğine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı sonucu 17 sivil vatandaş hayatını kaybetti, biz de bu saldırıya hemen karşılık verdik. Biz Türk ordusu, Türk hükumetinden ve 'Bayraktar' desteğinden ayrıca memnunuz. Allah onları başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

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