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Dünya

Nissan, korona salgını nedeniyle Rusya'daki üretimi durdurabilir

Japon otomotiv devi Nissan, koronavirüs salgını nedeniyle Rusya'daki fabrikada üretimin durdurulabileceğini açıkladı.

İHA11.02.2020  09:41 - Güncelleme: 11.02.2020  09:41

Japonya’nın otomobil markası Nissan’ın Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan fabrikası korona virüsü nedeniyle zor dönemler geçiriyor. Markanın Rusya yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre St. Petersburg’da şu an üretimin devam ettiği fakat üretimin durdurulması konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Nissan’ın Petersburg’da bulunan fabrikasına ürün ve parça tedariki sağlayan yan kuruluşların Çin sermayeli firmalar olduğuna dikkat çekilirken, virüs tehdidi nedeniyle birçok sektörde üretimin durduğu ve Nissan’ın da bundan etkilendiği ifade edildi.

Nissan marka otomobilin St. Petersburg’daki 2007 yılında fabrikasını bir Türk firması inşa etmiş, 2 yıl süren fabrika kurulumunun ilk bölümünün ardından 2009 yılında Nissan ilk araç üretimini gerçekleştirmişti.

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