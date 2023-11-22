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Dünya

Oturum ertelendi! Irak Meclisi, yeni başkanını seçemedi

Irak Meclisi'nde, yeni başkanın seçileceği oturum ertelendi.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 17:37 - Güncelleme:
Oturum ertelendi! Irak Meclisi, yeni başkanını seçemedi
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Irak parlamentosu, Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Muhsin Mendelavi başkanlığında, yeni başkanı seçmek için olağanüstü toplandı.

Meclis medya ofisi tarafından daha sonra yapılan yazılı açıklamada, yeni Meclis Başkanı seçiminin ertelendiğini duyuruldu. Oturumun hangi tarihe ertelendiği bilgisine ise yer verilmedi.

Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi eski üyesi, Milletvekili Leyt ed-Duleymi, Halbusi'nin kendisini istifa dilekçesi yazmaya ve imzalamaya zorladığını iddia etmiş ve bunu Federal Mahkeme'ye taşımıştı.

Bunun üzerine Federal Mahkeme 14 Kasım'da söz konusu davayı görüşmüş, hem Halbusi'nin hem Duleymi'nin vekilliğini düşürme kararı almıştı.

Halbusi, 15 Kasım'da yaptığı basın toplantısında Federal Mahkeme'nin vekilliğini düşürme yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

  • Irak Meclisi
  • başkan seçimi
  • oturum ertelendi

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