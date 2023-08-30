Övgüler dizdi: Türkiye yanımızda kararlı bir duruşa sahip

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Alimi, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir tebrik mesajı gönderdi.

Alimi mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve mutluluk temennisinde bulunarak, kardeş Türk halkının ilerleme ve refahı için samimi dileklerini" ifade etti.

İki ülke arasında seçkin ilişkiler olduğunu belirten Alimi, "Türkiye'nin Yemen halkının yanında yer alan kararlı bir duruşa sahip olduğunu" kaydederek, Türkiye'nin "meşru Yemen yönetiminin devlet kurumlarını, güvenliği, istikrarı ve kalkınmayı yeniden tesis etme arzusuna desteğine" övgüde bulundu.

- Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere bin okul çantası

Öte yandan Türk Kızılay, Yemen'in güneyindeki Aden ve Lahic illerindeki yetim, yerinden edilmiş ve özel gereksinimli (sağır-dilsiz) öğrencilere bin adet okul çantası dağıttı.

Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bin adet çanta dağıtımının bugün tamamlandığını kaydetti.

Ubeyd, dağıtımın son gününde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Aden'de öğrencilerle kutlama düzenleyerek öğrencilere hediyelik eşya dağıttıklarını aktardı.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil, 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.