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Dünya

Oxfam: Gazze'de birçok gıda malzemesi bitti

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail ordusunun 38 gündür yoğun şekilde bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde temel gıda maddeleri konusunda ciddi sıkıntı yaşandığını, çoğunun tükenmek üzere olduğunu bazılarının ise tükendiğini duyurdu.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 14:21 - Güncelleme:
Oxfam: Gazze'de birçok gıda malzemesi bitti
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Oxfam Kudüs Ofisi'nin sosyal medya platformu X'ten yapılan yazılı açıklamada, "Son iki günde buğday unu, süt ürünleri, yumurta ve mineralli su gibi gıda maddeleri Gazze genelinde dükkanların raflarından yok oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, pirinç, bakliyat ve bitkisel yağ gibi temel ihtiyaçların ise neredeyse tükendiği ifade edildi.

ÇOCUĞUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ "KUMDAN PASTA" İLE KUTLADI

Açıklamada ifadelerine yer verilen Gazze'deki bir Oxfam çalışanı, bölgede yaşanan yokluğun boyutunu yaşadığı bir örnek üzerinden aktardı.

Oğlunun bugün doğum günü olduğuna işaret eden Oxfam çalışanı, "Ancak mutfak gazı ve yumurta bulunmayışı nedeniyle pasta pişirme şansımız yoktu. Bunun üzerine doğum gününü kumdan pasta yaparak kutladık." ifadelerini kullandı.

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