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'‘Oyuncular aptal, fikirlerini sormayın'

Dünyadaki konularla ilgili insanların oyunculara neden fikirlerini sorduğuna anlam veremediğini belirten tecrübeli oyuncu Anthony Hopkins, oyuncuların ‘oldukça aptal’ olduklarını ifade ederek, “Görüşümün hiçbir değeri yok” dedi.

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Interview magazine için ‘İhtiras Rüzgarları’ ve ‘Joe Black’ filmlerinde birlikte oynadığı ünlü oyuncu Brad Pitt’e konuşan 81 yaşındaki Anthony Hopkins, oyuncuların fikirlerinin ‘değersiz’ olduğunu söyledi. ​Yeni Netflix filmi The Two Popes’ın yayınlanmasından önce konuşan Hopkins, “İnsanlar bana bazı meselelerle ilgili soru soruyor ve ben, ‘Bilmiyorum, ben sadece aktörüm. Hiçbir görüşüm yok. Aktörler oldukça aptal insanlardır. Görüşümün hiçbir değeri yok. Benim için ortada bir tartışma yok, o yüzden beni içine çekme çünkü dahil olmayacağım” ifadelerini kullandı. 

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