Oyunun kuralları değişti! Tehlikeli iş birliği: Kırmızı çizgi İHA ile aşıldı

Her iki tarafla da ilişkilerini korumaya çalışan Tel Aviv yönetimi, savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya insani yardımda bulunmanın yanı sıra Rusya'nın askeri müdahalesini kınayan açıklamalarıyla siyasi destek de verdi.

Öte yandan, Rusya ile muhtemel bir kriz yaşamamak için ise Batı dünyasının Moskova'ya yönelik yaptırımlarına katılmadığı gibi Kiev yönetiminin defaten yaptığı hava savunma sistemleri başta olmak üzere ağır silah taleplerini de geri çevirdi.

Ancak bugün gelinen noktada, Rusya'nın İran'dan İHA satın alması, İsrail için oyunun kurallarının değiştiğini gösteriyor.

- ÜLKE İÇİNDEKİ FARKLI GÖRÜŞLER

Ukrayna savaşında Rusya'yı kızdırmayan ve Ukrayna'yı gücendirmeyen bir politika izleyen İsrail'de, Ukrayna'ya silah sağlama konusunda tam bir konsensüs olduğunu söylemek zor.

Zira, İsrail Savunma Bakanı Benney Gantz, 19 Ekim'de Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşmesinde yaptığı açıklamada, ülkesinin Kiev'in talep ettiği biçimde Ukrayna'ya silah sistemleri tedarik etmeyeceğini ancak "siviller için hayat kurtarıcı erken uyarı sistemi" sağlayabileceklerini söyledi.

Gantz, "Ukrayna'ya karşı politikamız değişmedi. Batı'nın yanındayız ancak Ukrayna'ya silah sistemleri tedarik etmeyeceğiz. Ukraynalılardan ihtiyaçlarına yönelik bilgi istedik ve hayat kurtarıcı erken uyarı sistemi sağlama konusunda yardım teklifimizi sunduk." dedi.

The Times of Israel sitesinin 19 Ekim tarihli haberine göre, eski İsrail Başbakanı ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu da Ukrayna'ya ağır silah tedarik edilmesine karşı çıktı ve "bu silahların en nihayetinde İranlıların eline geçmesinden korktuğunu" dile getirdi.

İsrail Diaspora Bakanı Nachman Shai ise 16 Ekim'de Twitter üzerinden hakim görüşe aykırı bir açıklama yaptı.

Shai, "İran'ın Rusya'ya balistik füze göndermeye hazırlandığı yönündeki haberler üzerine artık İsrail'in bu kanlı mücadelede durması gereken yer konusunda şüphe kalmamıştır. İsrail'in, ABD ve NATO ülkeleri gibi Ukrayna'ya askeri yardımda bulunma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

- OYUNUN KURALLARI DEĞİŞTİ

AA muhabirine konuşan Tel Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Emmanuel Navon, Rusya'nın İran'dan İHA satın almasının İsrail'in, Ukrayna'ya silah sağlama konusunda daha etkin olmasının önünü açtığı görüşünü savundu.

Navon, "Kanaatimce Rusya'nın İranlılardan İHA satın alması, Rusya'nın daha önce yapmadığı bir şeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Rusya'nın, İran'ın en büyük destekçisi olduğu bilinen bir şeydi ancak bugün gelinen noktada Rusya ile İran arasında askeri iş birliği olduğu ortaya çıktı." diye konuştu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in 17 Ekim'de, İsrail'in Ukrayna'ya olası silah desteğiyle ilgili olarak "Bu çok pervasızca bir adım. Uluslarımız arasındaki tüm devletler arası ilişkiyi yok eder." yönündeki tehdidine de değinen Navon, "Bu tehdide rağmen, Rusya-İran askeri ortaklığı, İsrail'i Ukrayna'ya ağır silah temin etme kararı almaya itebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Medvedev'in tehdidinde dillendirdiği "kırmızı çizginin", Ukrayna halkına yönelik işlenen savaş suçlarından sonra Rusya tarafından bizzat aşıldığını savunan Navon, şunları kaydetti:

"Rusya'nın İran İHA'larını satın alması, İsrail'in nazarınca bütün kırmızı çizgilerin aşılması anlamına geliyor. Medvedev geçen hafta İsrail'i 'devletler arasındaki ilişkiyi yok etmekle' tehdit etti fakat hakikatte, İsrail'in en büyük düşmanından silah satın alarak bu ilişkiyi bozan Rusya oldu. Bu oyunun kurallarını değiştirir. "

Navon, "Ayrıca Rusya'nın Suriye'deki bir füzesavar sistemini kaldırdığı yönünde haberler var. Bu da İsrail uçaklarının, bu füzesavar sistemler tarafından düşürülme riskini ortadan kaldırmış oluyor. Böylelikle, İsrail'in Ukrayna'yı ağır silahlarla desteklemesinin önündeki son engel de kalkmış oluyor." diye konuştu.

- SEÇİMLERİ NETANYAHU'NUN KAZANMASI DURUMUNDA MUHTEMEL SENARYO

Navon, Netanyahu'nun 1 Kasım'daki seçimleri kazanması ve hükümeti kurması durumunda ise Ukrayna'nın İsrail silahlarına ulaşması ihtimalinin sıfır olduğunu söyledi.

"Netanyahu bu savaş konusunda sessizdi ve Rusya ile gerginlik yaşamak istemiyordu ama kamuoyu yoklamalarına göre, İsrailliler Ukrayna'dan yana tavır sergiliyor. Şüphesiz ki Netanyahu İsrail'deki çoğunluğun görüşünü temsil etmiyor. Anketler, onun tutumunun çoğunluğun desteğini aldığını göstermiyor." diyen Navon, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun yeniden iktidara gelme ihtimali düşük ama eğer gelirse İsrail'in Ukrayna'ya silah verme ihtimali sıfıra düşer."

- TEHLİKELİ İŞ BİRLİĞİ

Tel Aviv Üniversitesinde Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırmacı Arkady Mil-Man ise Rusya ile İran arasındaki iş birliğinin İsrail'in güvenliği için arz ettiği tehlikeye işaret etti.

Mil-Man, "Rusya ile İran arasındaki bu iş birliği İsrail'in güvenliği için çok tehlikeli. Ukraynalı kaynaklar, İran Devrim Muhafızlarından birliklerin, Rus ordusunu bu İHA'ların çalışma sistemine ilişkin yönlendirdiğini söylüyor. İranlılar bu sayede, bu sistemlerin performansını sahada görme ve gerekirse bunları iyileştirme imkanına sahip oluyor. İsrail, ilerde daha gelişmiş İran İHA'larıyla karşı karşıya kalabilir ve bu da ülkenin güvenliğini tehlikeye sokar." ifadelerini kullandı.

Medvedev'in açıklamalarına da değinen Mil-Man, geçmişte yüksek mevkide bulunsa da Medvedev'in bu sözlerine sınırlı bir şüpheyle yaklaşılması gerektiğini zira artık Rusya'da karar almanın merkezinde olmadığını kaydetti.

