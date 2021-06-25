İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2021 Cuma / 15 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5973
  • EURO
    10,4755
  • ALTIN
    522.764
  • BIST100
    1449.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Özbekistan, Afganistan sınırı yakınındaki Tirmiz poligonunda askeri tatbikata başladı
Dünya

Özbekistan, Afganistan sınırı yakınındaki Tirmiz poligonunda askeri tatbikata başladı

Özbekistan silahlı kuvvetleri, Afganistan sınırı yakınındaki Tirmiz poligonunda askeri eğitim tatbikatlarına başladı.

AA25 Haziran 2021 Cuma 08:31 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 08:31
ABONE OL

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Tirmiz poligonunda çok sayıda asker ve askeri aracın yer aldığı eğitim tatbikatı düzenlendi.

Bu kapsamda, silahlı kuvvetlerin askeri hazırlığı gözden geçirilecek, askerlerin saha becerilerinin geliştirilmesi ve askeri birliklerin hareketlerinin koordine edilmesi üzerinde çalışılacak.

Tatbikat senaryosuna göre, konumu tespit edilen düşman, karadan ve havadan düzenlenecek saldırılarla etkisiz hale getirilecek.

Öte yandan tatbikatta, çok sayıda askeri aracın yanı sıra askeri helikopter ve uçaklar yer alacak.

Özbek Dışişleri Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, Afganistan'daki, özellikle ülkenin kuzeyindeki, askeri siyasi durumun dikkatle izlendiği, komşu ülkede şiddetin tırmanmasının derin endişe yarattığı belirtilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.