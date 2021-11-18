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Dünya

Özbekistan, Belarus'a transit geçişi kısıtladı

Özbekistan, bazı Orta Doğu ülkeleri vatandaşlarının, ülke üzerinden Belarus'a hava yoluyla transit geçişlerini geçici olarak yasakladı.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 10:12 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 10:12
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Özbekistan Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada Irak, Suriye, Yemen, Lübnan, Libya ve Afganistan vatandaşlarının Özbekistan üzerinden hava yoluyla Belarus'a transit geçişlerinin askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu kısıtlamanın diplomatik pasaport hamilleri ile Belarus'ta oturma izni olan söz konusu ülkelerin vatandaşlarına uygulanmayacağı aktarıldı.

Avrupa'ya göçme arayışıyla Irak ve Suriye'den gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 binden fazla kişi birkaç haftadır Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışırken Polonya sınır muhafızlarının bunu engellemeye çalışmaları üzerine, bu kişilerin sınırda mağduriyeti sürüyor.

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