Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti

AA 03.02.2020 20:59 - Güncelleme: 03.02.2020 20:59

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Mirziyoyev, son yıllarda istikrarlı ve sistemli olarak gelişen ve karşılıklı güvene dayanan çok yönlü Özbek-ABD ilişkilerinin sürekli olarak gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mirziyoyev, mayıs 2018'de ABD'ye gerçekleştirdiği ve iki ülke arasında sağlanan mutabakatların hayata geçilmesi kapsamında karşılıklı işbirliğinin daha da geliştiğini belirtti.

Pompeo ise ülkesinin Özbekistan’ın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her zaman desteklediğini söyledi.

Ülkedeki demokratik değişim ve ekonomik reformlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pompeo, Özbekistan'ın istikrarlı kalkınmasının ikili ilişkilerin pekişmesi için sağlam bir altyapı oluşturduğunu vurguladı.

Pompeo, ABD’nin, Özbekistan’ın Dünya Ticaret Örgütü’ne üyelik sürecinin hızlandırılması için her türlü desteği sağlayacağını belirtti.

Görüşmede, ABD'nin önde gelen şirketlerinin Özbekistan’da yer almasını karşılıklı destekleme konusunda mutabık kalındı.

Orta Asya-ABD "C5 1" Dışişleri Bakanları toplantısı, bugün başkent Taşkent'te yapıldı.

Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarkulov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ev sahibi Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov katıldı.