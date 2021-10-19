Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Afganistan meselesi, bizi ciddi olarak düşündürüyor

AA 19 Ekim 2021 Salı 14:58 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 14:58

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında Taşkent'te vatandaşlarla yaptığı görüşmede, komşu Afganistan'daki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son 5 yılda komşu ülkelerle ilişkilerde önemli başarılar elde ettiklerini aktaran Mirziyoyev, "Komşularımızla olan ilişkimizi izliyorsunuz. 5 yıl gibi kısa sürede büyük işler başardık. Afganistan meselesi, bizi ciddi olarak düşündürüyor. En büyük sorun, Afganistan'ın bu kışı sağ salim, açlık çekmeden ve savaşsız geçirebilmesidir. Umarım, (Afganistan'da) iktidara gelen yeni güçler de kendi halkını düşünecektir." ifadelerini kullandı.

- "EKONOMİYİ AYAKTA TUTMAYI VE HATTA BÜYÜTMEYİ BAŞARDIK"

Mirziyoyev, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye olumsuz etkisine değinerek, dünya ekonomisinin daha önce hiç bu kadar ciddi bir sınavla karşı karşıya kalmadığını vurguladı.

Kovid-19'un en gelişmiş ülkeleri bile zor durumda bıraktığına işaret eden Mirziyoyev, "Böyle bir durumda bile (Özbekistan) ekonomiyi ayakta tutmayı ve hatta büyütmeyi başardık." dedi.