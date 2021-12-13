Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov: İş birliğini desteklemeye hazırız

AA 13 Aralık 2021 Pazartesi 18:48 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 18:48

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu başkanlıklarında yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki siyasi-diplomatik, ekonomi ve kalkınma, güvenlik, kültürel ve insani alanlardaki ilişkiler ele alındı. Ayrıca, uluslararası ve finans kuruluşları kapsamındaki ikili ve çoklu ilişkiler ile bölgesel konular görüşüldü.



Toplantının açılışında konuşan Kamilov, Özbekistan ve ABD arasında Stratejik Ortaklık Diyaloğu başlamasının tarafların iş birliğini genişletmeye ve son yıllarda ikili ilişkilerde elde edilen kazanımlarını desteklemeye hazır olduklarını gösterdiğini belirtti.

Lu da, ABD'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki kararlı tutumunu yineleyerek, ABD hükümetinin Özbek ekonomisini liberalleştirme, insan haklarını ve özgürlüklerini koruma, demokratik kurumları ve sivil toplumu geliştirme çabalarını aktif olarak desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Toplantıda taraflar, Orta Asya ülkeleri ile ABD arasındaki iş birliği formatı olan C5+1 mekanizması kapsamındaki iş birliğinin yoğunlaştırılması ve bu formatın önemli sonuçlar elde edecek düzeye çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Taraflar, terör ve aşırıcılık tehdidiyle mücadele, Afganistan'daki barış sürecine katkı sağlamak, ülkeyi yeniden inşa etmek ve Afgan halkına insani yardım sağlamaya yönelik ortak çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Toplantıda, Özbek-ABD stratejik ortaklığının belirli alanlarda kurumsallaştırılması, yatırımların karşılıklı korunması ve çifte verginin önlenmesine yönelik müzakereleri başlatılmasıyla ilgili meseleler de gözden geçirildi.