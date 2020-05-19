AA 19 Mayıs 2020 Salı 14:57 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 15:10

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zaharova'nın ifadelerinin "iç işlere müdahale" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Devlet dilinin düzenlenmesiyle ilgili konular, devletin mutlak iç politikasının bir parçasıdır ve herhangi bir müdahale kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

Kamuoyuna açıklanan "Devlet Dili Yasa Tasarısı"na göre resmi kurumların faaliyetlerinin resmi dilde yapılacağının hatırlatıldığı açıklamada, Özbekistan’da yaşayan diğer milletleri tedirgin edecek herhangi bir durumun olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, tasarının ana dilde eğitim almayı, devlet kurumlarına başvurmayı ve bilgi almayı garantilediği de aktarıldı.

Özbekistan'da resmi dil Özbekçe olmasına rağmen bazı yöneticiler devlet kurumlarında Rusça kullanmaya devam ediyor.

Bu sorunun önüne geçmek isteyen Özbek Adalet Bakanlığı, Özbekçe kullanmayan yöneticilere para cezasını (150 dolar) öngören bir yasa tasarısı hazırlayarak, geçen ay kamuoyuna tartışmaya açtı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, geçen hafta yaptığı açıklamayla, tasarıya tepki göstermiş ve Rusçanın resmi kurumlarda kullanılması konusunda birçok kişinin görüş bildirdiğini kaydederek, "Rusçanın kalmasını isteyenlerin görüşleri, tarih ruhuna, günümüzdeki ikili ilişkilerin kalitesine, Rusya’da çalışmayı ve eğitim almayı tercih eden Özbek vatandaşlarının menfaatlerine uygun düşüyor." ifadelerini kullanmıştı.