Özbekistan, eski cumhurbaşkanının kızının kaçırdığı eserler için harekete geçti

AA 11.01.2020 13:09 - Güncelleme: 11.01.2020 13:09

Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Özbek makamları Gülnara Kerimova’nın İsviçre, Fransa, Rusya, Letonya ve diğer ülkelerdeki evlerinde bulunan çok sayıdaki tarihi ve sanat eserinin ülkeye geri getirilmesi için ilgili ülkelerdeki makamlarla çalışmalara başladı.

Bu çerçevede Özbek makamları, İsviçre savcılığı ile iş birliğinde Kerimova’nın Cenevre’deki evinde bulunan ve aralarında tarihi ve sanatsal değer taşıyan 70 tablo ve el sanatları örneğinin Özbekistan’a iadesine ilişkin çalışmalara hız verdi.

Gülnara Kerimova tarafından daha önce yasadışı yollarla ele geçirilen ve Özbekistan’da Kerimova'ya ait evlerde bulunan toplam değeri 1,5 milyon dolar olan 985 tarihi, kültür ve sanat eserinin tespit edilerek ülkedeki çeşitli müzelere iade edildiği de anımsatıldı.

Taşkent yakınlarındaki bir cezaevinde bulunan Gülnara Kerimova, kızı İman Kerimova'nın sosyal paylaşım sayfasından daha önce yaptığı yazılı açıklamada, mülk ve paralarının devlete iadesine ilişkin teklifin ardından Özbek makamlarıyla iş birliği yapmaya başladığını ve bu çerçevede ülkedeki 1,2 milyar dolar değerindeki yatırımlarının devlete geçtiğini, yurt dışındaki yatırım, mülk ve paraların geri getirilmesi için de çabalarının sürdüğünü bildirmişti.

Özbek mahkemesi tarafından Aralık 2017'de yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, ticaret ve gümrük kurallarını ihlal etme ve diğer suçlamalardan 10 yıl hapse mahkum edilen Gülnara Kerimova'nın ceza süresi, haksız elde ettiği gelirleri ve devlete verdiği zararı geri ödemeyi kabul etmesiyle Temmuz 2018'de 5 yıla indirilmiş ve kendisine ev hapsi cezası verilmişti. Kerimova, mart ayında mahkum edildiği ev hapsi şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine transfer edilmişti.