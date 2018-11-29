Özbekistan ilk defa büyük çaplı askeri tatbikat düzenliyor

Özbekistan, bağımsızlığından bu yana ilk geniş kapsamlı askeri tatbikatını gerçekleştiriyor.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke tarihindeki en geniş kapsamlı askeri tatbikat Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla düzenlendi.

Tatbikat 5 gün sürecek ve 4 etaptan oluşacak. Askeri araç ve uçakların kullanılacağı tatbikatta silahlı kuvvetlerin taktik ve pratik askeri hazırlığının gözden geçirilmesi amaçlanıyor.

Mirziyoyev ve Savunma Bakanı Abdusalom Azizov, Taşkent yakınlarındaki Çırçık askeri bölgesinde yapılan tatbikatı izledi. Askerlerle sohbet eden Mirziyoyev, başarılı olanlara hediyeler verdi.

Dışişleri Bakanlığının da komşu ülkeleri tatbikat konusunda bilgilendirdiği açıklandı.