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Dünya

Özbekistan uçuş yasağını Şubat ayına kadar uzattı

Koronavirüsün (Kovid-19) hızlı bulaşan mutasyonunun sıkça görüldüğü ülkelerden Özbekistan'a giriş yasağı 1 Şubat'a uzatıldı.

AA12 Ocak 2021 Salı 11:14 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 11:17
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Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla virüsün mutasyonunun sıkça görüldüğü İngiltere, İtalya, Danimarka, Avusturya, Avustralya, Hollanda ve Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşlarının 11 Ocak'a kadar geçerli olan ülkeye giriş ve bu ülkelerden uçak seferleri yasağı 20 gün daha uzatıldı.

Komisyonun kararına göre, bu ülkelerde bulunan ve Özbekistan'a üçüncü ülkeler üzerinden giriş yapan Özbek vatandaşları ise 14 gün boyunca karantina merkezlerinde tutulacak.

Son 24 saatte 52 yeni vakayla toplam vaka sayısının 77 bin 663’e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 67 artarak 76 bin 663’e ulaştı. Kovid-19 tespit edilen 912 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 617 kişi hayatını kaybetti.

21 Aralık'ta koronavirüsün yeni mutasyonunun sıkça görüldüğü yedi ülke vatandaşlarının ülkeye girişi ve bu ülkelerden Özbekistan'a uçak seferlerinin düzenlenmesine ilişkin 11 Ocak'a kadar kısıtlamalar getirilmişti.

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