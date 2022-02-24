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Dünya

Özbekistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor

Özbekistan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Ukrayna'daki vatandaşlarını durumun ağırlaşmasını dikkate alarak tahliye etmeye hazırlanıyor.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 16:16 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:18
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Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kiev Büyükelçiliğinin durumun ağırlaşması ve ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi nedeniyle Ukrayna topraklarından ayrılmak isteyen vatandaşlarının listesini ve tahliye planını hazırlamaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna hava sahasının kapalı olması dikkate alınarak vatandaşların tahliye güzergahları ile tahliye uçaklarının kalkış rotaları üzerinde çalışıldığı aktarılarak, üçüncü bir ülkeyle tahliye konusunda mutabakata varıldığında Özbek vatandaşların büyükelçilik veya sosyal medya kanalları aracılığıyla bilgilendirileceği belirtildi.

Ukrayna'dan ayrılmak isteyen vatandaşların büyükelçilikle irtibata geçmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, Ukrayna'da bulunan Özbekistan vatandaşlarından sakin olmaları ve büyükelçilik ile sürekli iletişim halinde olmaları istendi.

  • Özbekistan Dışişleri Bakanlığı
  • Kiev Büyükelçiliği
  • Ukrayna

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