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Dünya

Özbekistan ve Kazakistan arasında kritik anlaşma! İmzalar atıldı

Özbekistan ve Kazakistan savunma bakanlıkları arasında askeri alanda iş birliğini öngören anlaşma imzalandı.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 13:39 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 13:39
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Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Murat Bektanov, temaslarda bulunmak üzere geldiği Taşkent'te Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ve askeri-teknik iş birliğinin yanı sıra bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

İki ülke silahlı kuvvetlerinin katılımıyla bu ay başında Kazakistan'da düzenlenen "Kalkan-2021" ve Özbekistan'da devam eden "Ortaklık-2021" Özbek-Kazak ortak askeri tatbikatı ve bu tatbikatların önemiyle ilgili fikir alışverişinde bulunan bakanlar, askeri alandaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmenin ardından Bektanov ve Kurbanov, Özbekistan ile Kazakistan arasında askeri alanda iş birliğini ve ortak etkinlikleri öngören anlaşmayı imzaladı.

Kazakistan askeri heyeti, ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Silahlı Kuvvetleri Akademisi ve "Çimyan" dağ poligonunu ziyaret edecek, ayrıca iki ülke askerlerinin katılımıyla Afganistan sınırı yakınındaki Tirmiz poligonunda devam eden "Ortaklık-2021" ortak tatbikatını izleyecek.

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