Özbekistan ve Kazakistan'dan ortak tatbikat

AA 20 Kasım 2021 Cumartesi 09:32 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 09:32

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tirmiz yakınlarındaki poligonda Özbekistan ve Kazakistan Kara Kuvvetlerinin katıldığı "Ortaklık-2021" askeri tatbikatı başladı.

Tatbikatın açılışında, iki ülke silahlı kuvvetlerinin katıldığı askeri geçit töreni düzenlendi.

Törende Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Kadircan Tursunov ve Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kaniş Abubakirov hazır bulundu.

Özbek ve Kazak askeri yetkililer, burada yaptıkları konuşmada, iki halk arasında çok eskilere dayanan kardeşlik ilişkilerinin her alanda gelişmekte olduğunu belirterek bu çerçevede askeri alandaki ilişkilerin de giderek geliştiğini söyledi.

Yetkililer, Özbek ve Kazak Silahlı Kuvvetleri arasındaki karşılıklı askeri bilgi ve deneyim değişiminin önemine işaret etti.

24 Kasım'a kadar devam edecek ortak tatbikatta iki ülke askerleri, karada birlikte hareket etme ve düşmana karşı savaşma, silahlı çeteleri tespit ederek etkisiz hale getirmeyle ilgili deneyimlerini geliştirecek.

Ay başında da Kazakistan'ın Gvardeysk poligonunda iki ülke silahlı kuvvetlerinin katıldığı "Ortaklık-2021" ortak askeri tatbikatı düzenlenmişti.