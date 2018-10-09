Özbekistan ve Tacikistan sınırdaki 20 yıllık mayınları temizlemeye başladı

Tacikistan Sınır Koruma Birlikleri Basın Sözcüsü Muhammed Uluğhocayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Özbekistan'ın, Tacikistan ile sınırdaki mayınları temizlemeye başladığını bildirdi.

Uluğhocayev, ortak çalışma grubunun, mayın temizleme çalışmalarının Tacikistan'ın Panjikent ve Özbekistan'ın Semerkant bölgeleri arasındaki sınırda başladığını dile getirdi.

Mayın temizleme çalışmalarının başlamasının önemini vurgulayan Uluğhocayev, bu çalışmaların 2019 yılı sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, mart ayında, sınırdaki mayınların temizlenmesini öngören anlaşmaya imza atmıştı.

Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki mayınların temizlenmesi için iki ülkenin ilgili kurumlardan temsilciler ile mayın temizleme görevlilerinin yer aldığı ortak çalışma grubu, nisan ayında kurulmuştu. İki ülke sınırındaki 9,5 kilometrekarelik alana mayın döşendiği tahmin ediliyor.

Özbekistan, 1992-1997 yıllarında Tacikistan'daki iç savaşın ardından yasa dışı silahlı grupların ve uyuşturucu kaçakçılarının ülkeye sızmasını önlemek amacıyla 1990'lı yılların sonunda bu ülke ile sınırının kontrol edilmesi güç bölgelerine mayın döşemişti.