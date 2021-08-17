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  • Özbekistan'a kaçtığı iddia edilmişti... Yetkililerden Eşref Gani açıklaması
Dünya

Özbekistan'a kaçtığı iddia edilmişti... Yetkililerden Eşref Gani açıklaması

Özbekistan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı yetkililerin ülkeye geldiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklandı.

AA17 Ağustos 2021 Salı 21:36 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 21:36
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DUNYO Haber Ajansında yayımlanan haberde, Gani, Dostum ve Atta'nın da aralarında bulunduğu Afgan üst düzey yöneticilerin Özbekistan'da bulunduğuna dair bazı basın yayın organlarında çeşitli haberlerin yayımlandığı belirtildi. Resmi bilgilere göre, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Taliban'ın Afganistan'ın kuzey vilayetleri ile başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından bazı basın yayın organlarında Gani, Dostum ve Atta'nın Özbekistan'da bulunduğuna dair çeşitli haberler yayımlanmış, Özbek makamları da bununla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmamıştı.

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