Özbekistan'da 19 kadın mahkum salıverildi

Özbekistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, mahkeme kararıyla Ramazan Bayramı öncesinde işlediği suçtan pişmanlık duyan 19 kadın mahkum salıverildi.

Mahkeme kararıyla işlediği suçtan pişmanlık duyan 20 kadın mahkum ise kapalı cezaevlerinden alınarak, açık cezaevlerine gönderildi. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, geçen yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla ilk defa ilan ettiği af nedeniyle 226 mahkum salıverilmişti.