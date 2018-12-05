Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Özbekistan'da 20 hidroelektrik santrali yapılacak

Özbekistan'da 2020-2024 yıllarında 20 hidroelektrik santrali inşa edilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özbekistan hükümetinin onayladığı 2020-2024 hidroelektrik enerji sektörünü geliştirme programına göre, ülkede 4 adet büyük ve 16 adet küçük hidroelektrik santralinin kurulması öngörülüyor. Bu dönemde ayrıca ülkedeki 21 hidroelektrik santrali de yenilenecek. 

Toplam maliyetinin 2,6 milyar dolar olacağı tahmin edilen proje hayata geçirildiğinde, 2,8 milyar kilovatsaat elektrik üretimi yapılacak.  

Hidroelektrik potansiyelinin yüzde 30'unu kullandığı belirtilen Özbekistan'da yıllık hidroelektrik kapasitesinin 27,5 milyar kilovat saat olduğu tahmin ediliyor. 

Elektrik enerjisinin önemli bir kısmı termik santrallerden sağlanan ülkede, 37 hidroelektrik santral bulunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uçağın mahalleye dalışı saniye saniye kaydedildi

Uçağın mahalleye dalışı saniye saniye kaydedildi

Müslümanların tarihi değiştiren icatları

Müslümanların tarihi değiştiren icatları

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA