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Dünya

Özbekistan'da askeri birliğe ait depoda patlama: Deprem gibi bir şey hissettik

Özbekistan'ın Sirderya bölgesindeki bir askeri birliğe ait depoda patlama meydana geldiği bildirildi.

AA22 Ekim 2022 Cumartesi 07:36 - Güncelleme:
Özbekistan'da askeri birliğe ait depoda patlama: Deprem gibi bir şey hissettik
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Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde ülkenin Sirderya bölgesinde bulunan Malik kasabasında yerleşen bir askeri birliğe ait depoda patlamanın meydana geldiği kaydedilirken, patlama sonucunda ölen veya yaralananların olmadığı belirtildi.

Açıklamada, patlamayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde de patlama dalgası sonucunda askeri birlik yakınındaki ev ve binaların pencerelerin kırıldığı görüntülendi.

Görgü tanıkları da patlama sırasında yüksek ses ve güçlü bir dalganın meydana geldiğini, deprem gibi bir şey hissettiklerini dile getirdi.

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