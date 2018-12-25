Özbekistan’da çığ düştü: 3 kişi öldü
Özbekistan'da, kayak yapmak için dağlık bölgede bulunan 3 kişi çığ altında kalarak hayatını kaybetti.
- AA
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'e 70 kilometre mesafedeki Bıldırsay Kayak Merkezi yakınına çığ düşmesi sonucu kayak yapmak için bölgede bulunan 3 kişi çığ altında kaldı.
Kurtarma ekipleri, arama çalışmalarında 3 kişinin donmuş cesedine ulaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bakanlık hava sıcaklıklarındaki artışla dağlık bölgelerde çığ düşme tehlikesinin artacağına dikkati çekti.
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