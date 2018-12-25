Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Özbekistan’da çığ düştü: 3 kişi öldü

Özbekistan'da, kayak yapmak için dağlık bölgede bulunan 3 kişi çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'e 70 kilometre mesafedeki Bıldırsay Kayak Merkezi yakınına çığ düşmesi sonucu kayak yapmak için bölgede bulunan 3 kişi çığ altında kaldı.

Kurtarma ekipleri, arama çalışmalarında 3 kişinin donmuş cesedine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlık hava sıcaklıklarındaki artışla dağlık bölgelerde çığ düşme tehlikesinin artacağına dikkati çekti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Macron´un yanında duran asker böyle yere yığıldı

Macron´un yanında duran asker böyle yere yığıldı

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Bu sezonun 20 hayal kırıklığı transferi

Bu sezonun 20 hayal kırıklığı transferi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA