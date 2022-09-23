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Dünya

Özbekistan'da Mir kartlarının hizmeti askıya alındı

Özbekistan'da ki bankalar arası ödeme sistemi UZCARD'ın, Rusya'nın Ulusal Ödeme Sistemi Mir'in kullanımını durdurduğu bildirildi.

AA23 Eylül 2022 Cuma 14:05 - Güncelleme:
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UZCARD'ın resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren Rus Ödeme Sistemi Mir'in kullanımının durdurulmasına karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Birleşik Cumhuriyet İşleme Merkezi, UZCARD ödeme sistemi katılımcısı tarafında gerekli teknik işlemlerden dolayı bugün saat 09.00'dan itibaren altyapıda Mir kartlarının hizmetini askıya aldığını bildiriyor."

Açıklamada, UZCARD-Mir ortak rozetli kartlarının, Özbekistan genelinde PS UZCARD altyapısında her zamanki gibi çalıştığı hatırlatıldı.

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