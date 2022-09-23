Özbekistan'da Mir kartlarının hizmeti askıya alındı

UZCARD'ın resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren Rus Ödeme Sistemi Mir'in kullanımının durdurulmasına karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Birleşik Cumhuriyet İşleme Merkezi, UZCARD ödeme sistemi katılımcısı tarafında gerekli teknik işlemlerden dolayı bugün saat 09.00'dan itibaren altyapıda Mir kartlarının hizmetini askıya aldığını bildiriyor."
Açıklamada, UZCARD-Mir ortak rozetli kartlarının, Özbekistan genelinde PS UZCARD altyapısında her zamanki gibi çalıştığı hatırlatıldı.