Uşakov, Putin'in 15-16 Eylül'de düzenlenecek ŞİÖ Devlet Başkanları Zirve Toplantısı için Özbekistan'ın Semerkant şehrine gerçekleştireceği ziyarete ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Putin'in zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştireceğini anlatan Uşakov, "Liderler telefon dahil sürekli diyalog halindeler. Müzakere edilen, Türkiye'nin tahıl gibi son derece olumlu rol oynadığı çok sayıda konu var. Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu istişare edilecek. Semerkant'taki görüşmenin önemli bir kısmı 5 Temmuz'da Soçi'de varılan anlaşmaların devamı olarak ekonomik konulara ayrılacak." diye konuştu.

Zirve kapsamında Putin'le Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında da bir görüşme yapılacağını anlatan Uşakov, şu bilgileri verdi:

"Çin'in Ukrayna konusundaki yaklaşımı dengeli, Rusya'nın özel askeri operasyonu başlatma konusundaki mecburiyetinin nedenlerini anlıyor. Doğal olarak, liderler, ikili stratejik ortaklık içindeki eşi benzeri görülmemiş düzeydeki güvene ilişkin olumlu bir değerlendirme yapacaklardır."

Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin de hızla geliştiğine işaret eden Uşakov, "Hindistan'la ilişkilerimiz gelişiyor, ticaretimiz bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 arttı." ifadesini kullandı.

Uşakov, Putin'in zirve kapsamında, Hindistan, Kırgızistan, Azerbaycan, İran, Türkmenistan ve Pakistan liderleriyle de görüşeceğini söyledi.