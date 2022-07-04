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Dünya

Özbekistan'da protestolar: 18 kişi hayatını kaybetti

Özbekistan'da yapılması öngörülen anayasal değişikliklerin üzerine Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen protestolar sırasında can kaybı sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.

IHA4 Temmuz 2022 Pazartesi 11:40 - Güncelleme:
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Özbekistan'da 26 Haziran'da kamu tartışmalarına sunulan anayasal değişikliklerine ilişkin yasa tasarısı Karakalpakistan'da protestolara neden olmuş, yüzlerce kişi Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'ta bir araya gelerek yasa tasarısına tepki göstermişti.

Özbek yetkililer, bölgede devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini ve 243 kişinin de yaralandığını bildirdi. Polis ise protestolar sırasında 516 kişinin gözaltına alındığını ve çoğunun daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev Nukus'ta devam eden protestolarda eylemcilerin polise taş ve silahla saldırdıklarını söyleyerek, "Maalesef siviller ve kolluk kuvvetleri arasında ölüler var" açıklamasını yapmış ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması, hak ve özgürlüklerinin korunması ve bölgede asayişin sağlanması için Karakalpakistan'da 2 Ağustos'a kadar sürecek olan olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

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