İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2021 Perşembe / 19 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,5723
  • EURO
    13,1317
  • ALTIN
    671.724
  • BIST100
    1816.04
Dünya

Özbekistan'dan Afganistan'a yardım

Özbekistan, komşusu Afganistan'a aralarında gıda, giysi ve kömürün bulunduğu insani yardım malzemeleri gönderdi.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 11:57 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 11:57
ABONE OL

Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Surhanderya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gıda, giysi ve kömürün de olduğu 63 vagon insani yardım malzemesi demir yoluyla bu ülkeye gönderildi.

Özbekistan'ın Tirmiz kentinden yola çıkan tren, Hayratan Sınır Kapısı üzerinden Afganistan'ın Mezar-i Şerif şehrine ulaştı.

Özbek makamlarınca getirilen insani yardım malzemeleri, Mezar-i Şerif şehrinde Afgan yetkililer tarafından teslim alındı.

Özbekistan hükümeti, geçen ay da komşusu Afganistan'a aralarında gıda ve giysilerin bulunduğu insani yardım malzemeleri göndermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.