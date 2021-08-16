Özbekistan'ın Afganistan ile sınırında Afgan ordusuna ait uçağın düştüğü ileri sürüldü

AA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:25 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:25

Özbekistan'da yayın yapan Gazeta.uz haber portalında, dün gece Özbekistan'ın Afganistan ile sınırındaki Surhanderya bölgesinde Afgan silahlı kuvvetlerine ait uçağın düştüğü öne sürüldü.

Haberde, kazada uçakta bulunan iki Afgan askerinin yaralandığı ve Tirmiz'deki hastaneye kaldırıldığı, söz konusu kişilerin paraşütle atlamış olabileceği belirtildi.

Özbek makamları, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Afganistan'ın Özbekistan ile sınırındaki Mezar-ı Şerif'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından, Afgan sınır koruma birliklerinde görevli toplam 84 asker dün gece sınırı ihlal ederek Özbekistan'a geçmiş ve bazı basın organları eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'un da Özbekistan'a geçtiğini ileri sürmüştü.

Özbekistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen ay Afganistan ile sınırını geçici olarak kapatmış ve Afgan vatandaşlarına vize verilmesini askıya almıştı.

Afganistan ile 144 kilometre sınırı bulunan Özbekistan'a daha önce Taliban'ın saldırılarından kaçan 100'den fazla Afgan asker sığınmıştı.



