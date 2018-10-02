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Özbekistan'ın en büyük rüzgar santralini Türk şirketi inşa edecek

'Etka co enerji' adlı Türk şirketi, Özbekistan'ın güneyindeki Surhanderya vilayetinde 600 megavat kapasiteli rüzgar santralinin inşasını üstlendi.

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Özbekistan'ın Surhanderya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Etka co enerji" adlı Türk şirketi, Özbekistan'ın güneyindeki Surhanderya vilayetinde 600 megavat kapasiteli rüzgar santralinin inşasını üstlendi.
 
İnşaatının 2020'de tamamlanması planlanan santral için 500 milyon dolar yatırım yapılması öngörülüyor.
 
Faaliyete geçtiğinde ülkenin en büyük rüzgar santrali olacak tesiste yıllık 2 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve Baysun ile Şerabad ilçelerinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.
 
Enerji üretim sektörünü çeşitlendirmeyi hedefleyen ve rüzgar enerjisine yönelen Özbekistan hükümeti, daha önce Alman Siemens şirketinin Zarafşan bölgesinde proje tutarı 100 milyon dolar olan ve 2022'de faaliyete geçmesi öngörülen rüzgar santralini inşa edeceğini açıklamıştı.
 
Ülke genelinde 50'ye yakın termik ve hidroelektrik santrali bulunuyor. Bu santrallerde yıllık yaklaşık 52 milyar kilovatsaat elektrik üretiliyor.

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