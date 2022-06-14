Özçeri: Türk dizileri burada yumuşak güç

Afrika'nın en geniş katılımlı özel sektör, hükümet buluşması olan Afrika CEO Forumu'na katılan Büyükelçi Özçeri, Kovid-19 salgını nedeniyle son 3 yıldır forum yapılamamasının bu alandaki ihtiyacı daha da artırdığını belirtti.

Özçeri, forumun kıtanın büyük ekonomilerinin buluşma noktası haline geldiğini dile getirdi.

Fildişi Sahili'nin bütün Batı Afrika'nın dünyaya açılan kapısı olduğunu, bu toplantının hem hükümetlere hem de özel sektöre bir dinamizm katacağını düşündüğünü anlatan Özçeri, Afrika'nın çok geniş ve büyük tarım alanlarına sahip olduğunu vurguladı.

Büyükelçi, salgın sonrası dünyanın içinden geçtiği konjonktürün tarımı olmazsa olmaz hale getirdiğinin altını çizerek yeni dönemde Afrika'daki tarım alanlarının ülke ekonomileri ve dünya açısından hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Afrika'da maden varlıklarının ve bunların işlenmesinin de geleceği şekillendirecek önemli başlıklardan biri olduğuna işaret eden Özçeri, kıtanın artan genç nüfusun eğitim ve esneklikle iş dünyasına katkısının dünyanın ve kıtanın geleceği açısından çok önemli bir faktör olacağını söyledi.

- İŞ İNSANLARI BURAYA GELİP BİRE BİR TEMAS KURMALI

Türkiye Afrika ilişkileri "karşılıklı saygı, karşılıklı güven, kazan-kazan prensibiyle" yürütüldüğü için Türk iş insanlarının çok iyi bir algısı bulunduğuna dikkati çeken Büyükelçi Özçeri, "Türk iş insanları fark yaratıyor. Hem kaliteleriyle gerek ürün gerekse üstlendikleri servislerin kalitesiyle ve bunu gayet ekonomik, rekabetçi fiyatlarla yapıyorlar." dedi.

Abidjan Büyükelçisi, Afrika'da faaliyet göstermek isteyen iş insanlarına çağrıda bulunarak, "Karşılıklı güven ilişkisinin gelişmesi çok önemli. Bunun gelişmesi için buraya gelip, muhataplarıyla iş insanlarımızın bire bir temas kurması Afrika insanı için, Fildişi insanı için büyük önem arz ediyor." dedi.

Türk Hava Yollarının haftanın her günü İstanbul'dan Abidjan'a uçuşu olduğunu aktaran Özçeri, Türk Büyükelçiliğinin 13 yıldır aktif olduğunu, Maarif Vakfının da okulu bulunduğunu anlattı.

- "TÜRK DİZİLERİ YUMUŞAK GÜÇ"

İki toplumun birbirini tanıması için çaba harcadıklarını anlatan Özçeri, "Dizilerimizin burada çok güzel, yumuşak bir gücü var. Ülkemizin tanınırlığına çok katkı sağlamış durumdalar." ifadesini kullandı.

Fildişi Sahili'nden çok sayıda futbolcunun Türkiye'de top koşturduğunu kaydeden Büyükelçi, iki toplum arasında önemli unsurlardan birinin de gerek Türkiye burslarıyla gerek kendi imkanlarıyla Türkiye'ye okumaya giden öğrenciler olduğunu belirtti.

Öğrencilerin iki ülke arasındaki insani bağı çok kuvvetlendirdiğinin altını çizen Büyükelçi, "Bu öğrencilerin çoğu, zaman içerisinde iş dünyamızın Fildişi pazarına girişinde, orada bulunmalarında büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

Türkiye ile Fildişi Sahili arasındaki ticaret hacmine de değinen Özçeri, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ticaret hacmi gayet dengeli. 2021'de toplam ticaret hacmimiz 830 milyon dolar civarına ulaştı. Bu yıl rakamın 1 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Bunların yanı sıra Türk iş insanlarının başta çimento ve beton fabrikaları olmak üzere 250 milyon dolar civarında yatırımları var."