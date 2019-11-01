Özel statü talebi YPG ile Esad’ın arasını açtı

Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye’nin kuzeyinden tamamen silinme korkusu yaşayarak Esad rejimine koşan terör örgütü YPG/PKK, Şam’ın “Suriye ordusuna katılın” çağrısını reddetti. TSK ve SMO’dan canını zor kurtaran teröristler, Esad’dan rejim ordusu içerisinde ‘özel statü’ istedi. YPG/PKK’dan yapılan açıklamada ‘safların birleştirilmesinin terör örgütünün özel statü ve yapısını koruyacak ve tanıyacak bir siyasi anlaşmaya bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bu tür bir adımın Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması için sağlam bir mekanizma gerektirdiğine de dikkat çekildi. YPG/PKK’ya yakın kaynaklar söz konusu özel statünün yönetim kadrosu değişmeden ‘5. Kolordu’ olarak rejim ordusuna bağlanmak olduğunu ifade etti. Anlaşmanın suya düşmesi ile bilikte Şam’dan YPG/PKK’ya misilleme gecikmedi. Rejimin, Rasulayn’ın güneydoğusunda Barış Pınarı Harekatı bölgesi yakınlarındaki Tel Temır’dan güçlerini çekip YPG/PKK’lı teröristleri yalnız bıraktığı görüldü.