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Dünya

Özel statüsü kaldırılan Fransız diplomatlar öfkeli!

Özel statüsü kaldırılan Fransız diplomatlar ülke tarihinde ikinci kez greve gitti.

AA2 Haziran 2022 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
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Çok sayıda sendikanın çağrısıyla başkent Paris'te toplanan diplomatlara farklı ülkelerdeki üst düzey Fransız diplomat ve büyükelçiler de sosyal medyadan destek veriyor.

Paris'teki Invalides Meydan'ında toplanan yaklaşık 200 kişilik kalabalık, ülkede üst düzey kamu hizmetine ilişkin yapılacak reforma karşı olduklarını dile getirerek gösteri düzenledi.

Fransız üst düzey kamu hizmetine ilişkin reform kapsamında, farklı bakanlıklar ve idari kurumlarda çalışan üst düzey kamu memurlarının "Devlet İdarecileri" adı altında tek bir kategoride bir araya getirilecek ayrıca bu kişilerin farklı kurumlarda çalışmalarının önü açılacak.

Buna büyükelçiler ve müsteşarlar da dahil olacak.

Reformdan 700 kadar diplomatın etkileneceği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Genel İş Konfederasyonu (CGT) sendikasının genel sekreteri Alain Maestroni, AA muhabirine, diplomasinin bir kariyer boyunca sahada öğrenilen bir meslek olması nedeniyle bu reforma karşı çıktıklarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde son yıllarda personel sayısının azaltıldığına dikkati çeken Maestroni, buna karşın yurt dışında yaşayan Fransızların sayısının arttığını bu nedenle mesleklerine olan ihtiyacın arttığına işaret etti.

Maestroni, daha fazla personel ve imkan talep ettiklerini dile getirdi.

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