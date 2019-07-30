30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6163
  • 6,2605
  • 254.717
  • 103373
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Özersay'dan Miçotakis'e sert Doğu Akdeniz cevabı: Kıbrıslı Rumlara baksın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetlere son vermesine yönelik açıklaması hakkında, Doğu Akdeniz'de yasa dışı faaliyet arayanların Kıbrıslı Rumların faaliyetlerine bakması gerektiğini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Özersay, Bakanlar Kurulu devam ederken basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Özersay, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Güney Kıbrıs'ı ziyaretinde Türkiye ve KKTC hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

Başbakan Miçotakis'in müzakerelerin başlayabilmesi için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de devam ettiği faaliyetlere son vermesi ve kapalı Maraş'la ilgili atılması düşünülen adımlardan vazgeçilmesi şartını gündeme getirdiğini hatırlatan Özersay, "Eğer Yunanistan Başbakanı Doğu Akdeniz bölgesinde yasa dışı bir faaliyet veya eylem arıyorsa, öncelikle Kıbrıslı Rumlar tarafından Kıbrıslı Türklerin haklarını gasbederek ve tek yanlı yapılan faaliyetlere baksın lütfen. Orada yasa dışı faaliyetin ne olduğunu kendisi görecektir." dedi.

Özersay, Yunanistan'ın kapalı Maraş konusunda, geçen süre zarfında eğer önlerine gelen kapsamlı çözüm önerileri fırsatını değerlendirmiş ya da o dönemde Kıbrıs Rum liderliğine gerekli telkinlerde bulunmuş olsaydı, bugün kapalı Maraş diye bir meselenin olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

- "KIBRISLI RUMLAR KAPALI MARAŞ KONUSUNDA BİR PAYDAŞTIRLAR"

Bakan Özersay, şöyle devam etti: "Geçmiş yıllarda Güven Yaratıcı Önlemler ile ilgili kapalı Maraş bağlamında gerekli esnekliği gösterselerdi bugün kapalı Maraş’la ilgili bir sorun kalmayacaktı. Belki de Kıbrıs’ın geleceğiyle ilgili son derece olumlu ve güzel bir örnekle karşı karşıya kalacaktık. Bunların hiçbirini yapmazken, bugün kapalı Maraş'la ilgili herhangi bir biçimde söz söyleme hakkını kendilerinde bulmamaları gerektiğini düşünüyorum. Evet, oranın eski sahipleri olan Kıbrıslı Rumlar kapalı Maraş konusunda bir paydaştırlar ama bu şartlarda ve gelinen konjonktürde ne Kıbrıs Rum liderliği ne de Yunanistan yetkilileri ne paydaştırlar ne de bizim için bu bağlamda muhataptırlar."

Özersay, Miçotakis'in, "Yunanistan dış politikasının en önemli stratejik hedefinin Kıbrıs’ta bulunan 'sözde' Türk askeri işgalinin sonlandırılmasıdır." şeklindeki ifadelerini çağ dışı ve arkaik düşünceler olarak tanımladı.

Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının Yunan darbesi ve bir anayasanın ihlalinden kaynaklandığını hatırlatan Özersay, Türk askerinin bir işgale son vermek için yapılmış bir askeri müdahale sonucu Ada'da olduğunu belirterek, Miçotakis'e bunu unutturma çabasına girişmemesi tavsiyesinde bulundu.

Özersay, Bakanlar Kurulunda alınan güncel konulardaki kararlara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Irak, demir yoluyla Türkiye'ye bağlanmayı planlıyor

Irak, demir yoluyla Türkiye'ye bağlanmayı planlıyor

"Uygur Türkü anne ve iki çocuğu Çin'e teslim edilmedi"

'Uygur Türkü anne ve iki çocuğu Çin'e teslim edilmedi'

Afganistan'da 2 ABD askeri öldürüldü

Afganistan'da 2 ABD askeri öldürüldü

Sert Doğu Akdeniz cevabı: Kıbrıslı Rumlara baksın

Sert Doğu Akdeniz cevabı: Kıbrıslı Rumlara baksın

'Dur' ihtarına uymayan aracın içinden çıktı!

'Dur' ihtarına uymayan aracın içinden çıktı!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda personel alınacak

Brezilya'da hapishanede isyan! Onlarca ölü var

Brezilya'da hapishanede isyan! Onlarca ölü var
 

POPÜLER HABERLER

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

2 bin 700 yıllık sıra dışı iskelet!

2 bin 700 yıllık sıra dışı iskelet!

Akkuyu NGS'den bir ilk! Sahaya ulaştı

Akkuyu NGS'den bir ilk! Sahaya ulaştı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi... 8.5 milyon lira değerinde

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi... 8.5 milyon lira değerinde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA