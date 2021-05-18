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Dünya

''Özgür Filistin'' sloganı atan İngiliz polise soruşturma

Londra'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere destek vererek 'Özgür Filistin' sloganı atan kadın polis memurunu hakkında soruşturma açıldı.

AA18 Mayıs 2021 Salı 23:17 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 23:17
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Londra Polis Teşkilatı, yaptığı açıklamada, "Polis memurları, gösterilere katılanlarla olumlu şekilde ilişki kurmaya teşvik edilirken, aktif olarak katılmamaları veya siyasi pozisyonları benimsememeleri gerektiğini bilirler. Halkın memurlarımıza güvenini sağlamak için bu hayati önem taşır. Mesleki Standartlar Müdürlüğü, bu olayın tüm koşullarını araştırmak ve hangi işlemin daha uygun olduğunu belirlemek için bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'de sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, polis memuru, Londra'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde protestocularla konuşmuş ve "Özgür Filistin" sloganı atmıştı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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