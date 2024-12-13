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Dünya

Özgürleşen Suriye'de ilk cuma namazı! Şam'da tarihi gün... Türk bayrağı açıldı

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam'daki Emevi Camii'nde ilk cuma namazı kılındı. On binlerce kişinin namaz kıldığı Emevi Camii'nde Türk bayrağı da açıldı.

13 Aralık 2024 Cuma 12:43 - Güncelleme:
Özgürleşen Suriye'de ilk cuma namazı! Şam'da tarihi gün... Türk bayrağı açıldı
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Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazını kılmak üzere tarihi öneme sahip Emevi Camii'nde toplandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın kalbinde bulunan Emevi Camii'nde Esed yönetiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazının heyecanı yaşadı.

Suriye'deki yeni yönetimin geçici başbakanı Muhammed el Beşir, Emevi Camii'nde konuşma yaptı. Avlunun 7 bin metrekarelik alanı tamamen dolu.

Suriyeliler, Esad sonrası ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti. Camide toplanan kalabalık tekbir getirdi.

EMEVİ CAMİİ'NDE TÜRK BAYRAĞI

Emevi Camii'nde gelişmeleri aktaran TRT Haber Muhabiri, "Emevi Camii tarihi anlara şahitlik ettik. Özgür Suriye'de binlerce kişi cuma namazını kıldı. Emevi Camii'nde Türk bayrağı kaldırılıyor." dedi.

"ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Emevi Camii'nde TRT mikrofonuna konuşan Suriyeli bir vatandaş, "Çok mutluyuz. Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Yaşasın Türkiye. 4 yıl Türkiye'de kaldım, bugün buraya geldim. Erdoğan'ı çok seviyoruz, Allah onu korusun." şeklinde konuştu.

61 YILLIK BAAS REJİMİ DEVRİLDİ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Baas rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

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