Özgürlük 11 yıl sonra geldi! DEAŞ'ın kaçırdığı Ezidi kadınlar kurtarıldı

Terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan 2 Ezidi kadının 11 yıl aradan sonra bugün kurtarıldığı, toplam kurtarılan Ezidi sayısının 3 bin 593'e ulaştığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına bağlı Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi Başkanı Hüseyin Kaidi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Irak'ın Duhok kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaidi, yapılan çalışmalarla, 11 yıldır DEAŞ'ın elinde bulunan 21 ve 26 yaşındaki iki Ezidi kadının daha kurtarıldığını aktararak, kadınların defalarca işkenceye maruz kaldığını ve alınıp satıldığını söyledi.

Kaidi, kurtarılan Ezidi sayısının 3 bin 593'e ulaştığını kaydederek, 2 bin 500 civarında Ezidi'nin hala kayıp olduğunu belirtti.

Iraklı yetkili, kayıp Ezidileri bulmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Terör örgütü DAEŞ, Ağustos 2014'te Ezidilerin yaşadığı Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesini ele geçirmiş, 6 bin 417 Ezidi'yi kaçırmış, bir kısmını da öldürmüştü.

