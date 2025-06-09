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Dünya

Özgürlük Filosu Koalisyonu: Madleen'de alıkonulan 12 aktivist bu gece sınır dışı edilebilir

İsrail'in gece saatlerinde baskın düzenleyerek el koyduğu yardım gemisi Madleen'in Aşdod Limanı'na ulaştığı açıklanırken, gemideki 12 aktivistin bu gece sınır dışı edilebileceği ifade edildi.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2025 Pazartesi 23:15 - Güncelleme:
Özgürlük Filosu Koalisyonu: Madleen'de alıkonulan 12 aktivist bu gece sınır dışı edilebilir
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Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Madleen gemisinin Aşdod Limanı'nda olduğunun teyit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, aktivistlerin işlemlerinin sürdüğü aktarılırken, İsrail'den ayrılmayı kabul etmezlerse aktivistlerin Ramleh gözaltı merkezine nakledileceği belirtildi.

Aktivistlerin bu gece Tel Aviv'den ayrılmalarına izin verilebileceğini belirten Özgürlük Filosu Koalisyonu, "Tüm gönüllülerin derhal serbest bırakılmasını ve çalınan yardımların iade edilmesini talep etmeye devam ediyoruz. Gözaltına alınmaları hukuka aykırıdır ve uluslararası hukuku ihlal etmektedir" açıklamasında bulundu.

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