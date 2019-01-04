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Pabuk fırtınası Tayland'ı vurmaya başladı

Tayland'da 'son 30 yılın en sert fırtınası olabileceği' yönünde alarm verilen tropikal fırtına 'Pabuk', ülkenin güney kesimindeki doğu sahilini vurdu.

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Tayland Meteoroloji Dairesi Genel Direktörü Phuwieng Prakhammintara, basına verdiği demeçte, azami hızı saatte 70 kilometre olan tropikal fırtınanın, öğleden sonra Nakhon Si Thammarat şehrini etkisi altına aldığını belirtti.

Phuwieng, bölgede gece boyunca sağanak ile su taşkınları yaşanmasının beklendiği uyarısında bulundu.

Nakhon Si Thammarat'da yetkililer, kamyonlara monte ettikleri hoparlörler ile halkı evlerinden ayrılmaya çağırarak, "Hala içeride olan kimse var mı? Lütfen ses verin. Yetkililer size yardımcı olacaktır. Burada kalamazsınız. Burada kalamazsınız. Bu çok tehlikeli." şeklinde seslendi.

Tayland Afet Önleme ve Azaltma Kurumu, fırtına öncesinde Nakhon Si Thammarat'ta yaklaşık 5 bin 700 kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini aktardı.

10'dan fazla şehri etkisi altına alması beklenen fırtına ve yağışların, ünlü turistlik yerlerden Samui, Tao ve Phangan adalarında da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesinden sabah yapılan açıklamada, dalga boyunun doğu kıyısındaki Tayland Körfezi'nde 3 ila 5 metre, batı kıyısındaki Andaman Denizi'nde ise 2 ila 3 metreye ulaştığı bildirildi.

Körfez tarafında güçlü rüzgar ve deniz yükselmesine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, tüm gemilere yarına kadar limanda kalmaları çağrısı yapıldı.

Fırtınanın etkili olduğu Pak Phanang kasabasından bir baba ve oğlu, eşyalarını doldurdukları kamyonetleriyle bölgeden uzaklaşmaya çalışırken, gazetecilere evlerinin çatısının çoktan hasar gördüğünü söyledi.

Phangan Adası'ndan yeni yıl arifesinden bu yana 30 bin ila 50 bin kişinin ayrıldığı kaydedildi.

Sağanak ve sert rüzgarların civar bölgeleri de etkilemesi beklenirken, yetkililer Tayland Körfezi'ndeki vapur hizmetlerini askıya aldı ve Nakhon Si Thammarat ile Samui Adası'na olan uçuşlar iptal edildi.

Samui'de plajlar, halkı ve turistleri denizden uzak durmaları konusunda uyarmak için kırmızı bayraklarla donatılırken, neredeyse terk edilmiş olan adada polisler kumsallarda devriye gezdi.

CNN, Tayland'da Pabuk fırtınasının vurduğu güneydeki körfez sahilinde binlerce kişinin mahsur kaldığını aktardı.

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