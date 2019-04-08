Pakistan 100 Hint mahkumu serbest bıraktı

Pakistan ülke basınında yer alan habere göre, cezalarını tamamlayan 100 Hint mahkumu serbest bıraktı.

Polis eşliğinde istasyona getirilen Hint balıkçıların trenle kentten ayrıldığı belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, ceza sürelerini tamamlayan 355'i balıkçı 360 mahkumu, 8 Nisan'dan itibaren dört aşamada serbest bırakacaklarını söylemişti.

Faysal, mahkumların serbest bırakılmasına Hindistan'ın da benzer şekilde yanıt vermesini beklediklerini ifade etmişti.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.