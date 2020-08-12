Pakistan, 400 Taliban mahkumunun serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı

AA 12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:49 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:49

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın görev süresi sona eren İslamabad Büyükelçisi Şükrullah Atıf Meşal, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'ye veda ziyaretinde bulundu.

Kureyşi, ziyarette, Afganistan'da Büyük Halk Meclisinin, Taliban üyesi mahkumların serbest bırakılması yönündeki teklifini memnuniyetle karşıladı.

Afganistan'da Taliban ve hükümet arası müzakerelerin "en erken" sürede başlayarak 18 yıllık savaşı sona erdireceğini umduğunu belirten Kureyşi, Afgan yönetimine "Afganistan'da kapsamlı, geniş tabanlı ve kapsayıcı bir siyasi çözüm elde etmek için bu tarihi fırsatı değerlendirme" çağrısında bulundu.

Meşal de Bakan Kureyşi'ye, Pakistan-Afganistan ikili ilişkilerini daha da geliştirmeye yönelik kişisel ilgisi ve Dışişleri Bakanlığınca verilen kalıcı destek için teşekkür etti.

- AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI KARARNAME İMZALADI

Afgan medyasının ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Büyük Halk Meclisinin teklifini kabul eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, pazartesi günü 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılması için bir kararname imzaladı.



Yerel basına göre, Afganistan hükümeti, bugüne kadar Taliban listesinde yer almayan 500 mahkuma ilaveten 4 bin 600 Taliban üyesi mahkumu serbest bıraktı.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasına göre, 5 bin Taliban mahkumuna karşılık 1000 güvenlik görevlisinin serbest bırakılması gerekiyor.



- 400 TALİBAN ÜYESİ MAHKUMUN SERBEST BIRAKILMASINA ONAY

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 7 Ağustos'ta başlayan Büyük Halk Meclisi, 9 Ağustos'ta ağır suçlara karışan 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay vermişti.

Büyük Halk Meclisinin kapanış toplantısında konuşan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, 3 gün devam eden Loya Cirga üyelerinin büyük suçlara karışan 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay verdiğini söylemişti.

Söz konusu mahkumların en kısa zamanda serbest bırakılacağını ifade eden Gani, böylece 29 Şubat'ta ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması metninde belirtilen 5 bin mahkumun serbest bırakılma sürecinin tamamlanacağını belirtmişti.

Gani, artık Taliban için Afganlar arası müzakerelerin başlamasının önünde hiçbir engel kalmadığını kaydetmişti.

Loya Cirga üyelerinin isteği üzerine Taliban'ın ateşkes yapmasını istediklerini dile getiren Gani, bundan sonraki sürecin Taliban'ın vereceğe karara bağlı olduğunu vurgulamıştı.



Gani, "Loya Cirga üyelerinin isteği üzerine görev ihlali nedeniyle şu an hapiste bulunan tüm güvenlik güçleri de serbest bırakılacak." ifadesini kullanmıştı.