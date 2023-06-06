Pakistan 50 bin tonluk Rus petrolünü 11 Haziran'da teslim alacak

Geo News televizyonundaki habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, 100 bin ton ham petrol taşıyan Rus kargo gemisinin yarın Umman'daki Port Duqm limanına varacağını söyledi.

Yetkili, ham petrolün Umman'dan küçük gemilerle Karaçi'deki Port Kasım limanına bu hafta getirileceğini belirtti.

Ham petrolün 50 bin tonluk kısmının 11 Haziran'da Karaçi'ye ulaşmasının beklendiğini aktaran yetkili, kalan kısmın da 20 Haziran'da yola çıkacağını söyledi.

Lojistik zorluklar dolayısıyla geminin geciktiğine işaret eden yetkili, ham petrolün güvenli şekilde Pakistan'a ulaşmasının sağlanacağını kaydetti.

ÖDEME, ÇİN YUANI İLE GERÇEKLEŞECEK

Pakistan, Rusya'ya ödemeyi Çin Bankası aracılığıyla yuan ile yapacak.



Pakistan, ham petrolün yüzde 70'ini ithal ediyor. İthal edilen ham petrol, rafine edilerek ülkenin ihtiyacına göre kullanışlı ürünlere dönüştürülüyor.

İslamabad, ham petrolü büyük oranda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ithal ediyor.



Petrol fiyatlarındaki küresel artışın ardından Pakistan, ham petrol ithal kaynaklarını çeşitlendirmek için girişimlere başlamıştı.

Dünyanın en büyük ham petrol üreticileri arasında yer alan Rusya, Pakistan'a indirimli fiyattan ham petrol temin etme teklifinde bulunmuştu.

Başkent İslamabad'da 3 gün süren Pakistan-Rusya Hükümetlerarası Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Komisyonu 8'inci Oturumu, 20 Ocak 2023'te tamamlanmıştı.

Pakistan Petrolden Sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Musadık Mesud Malik, Pakistan'ın ham petrol ihtiyacının yüzde 35'ini Rusya'dan karşılayacağını belirtmişti.