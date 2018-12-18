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Pakistan 55 ülkeye vize kolaylığı getirmeye hazırlanıyor

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ticaret ve Yatırım Danışmanı Abdul Razak Davud, 55 ülke için daha Pakistan'a vizesiz seyahat veya kapıda vize uygulamasına geçilmesi amacıyla çalışma başlatıldığını duyurdu.

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Başkent İslamabad'da yerel basına açıklama yapan Davud, güvenlik güçlerinin de aralarında bulunduğu ilgili kurumların çalışmalarını tamamlamasıyla teklifin ocak ayında Han'a sunulacağını söyledi.

Ülke turizmini geliştirmek için geçen ocakta aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu 24 ülkenin vatandaşları için kapıda vize uygulamasına geçildiğini ifade eden Davud, güvenlik konusunda da adımların atılmasıyla 55 ülke için daha vizesiz seyahat veya kapıda vize uygulamasına geçilmesine yönelik çalışmaların başladığını aktardı.

Ülke turizminin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Davud, hükümetin bu konuda her türlü adımı atmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi. 

Vizesiz seyahat ve kapıda vize uygulamasının ocakta tamamlanmasıyla teklif önce Han'a sunulacak. Han'ın uygun bulması halinde Bakanlar Kurulu onayına gönderilecek teklif buradan geçerse yürürlüğe girecek. 

Pakistan sadece Nepal, Maldivler, Trinidad ve Tobago, Samoa ve Togo olmak üzere 5 ülkenin vatandaşlarına vize uygulamıyor.

Aralarında Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye'nin de bulunduğu 67 ülkenin iş insanlarına ise Pakistan ticaret makamlarından alınan belgelerle davet edilmeleri halinde kapıda vize veriliyor.

Turistik amaçlı seyahat eden 24 ülkenin vatandaşlarına kapıda vize uygulamasına bu yıl başında geçilmişti.

Yeni düzenlemeyle Pakistan'a vizesiz ya da kapıda vize uygulamasıyla giden ülke sayısı 84'e yükselecek.

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