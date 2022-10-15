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Dünya

Pakistan, ABD Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Pakistan, ABD Başkanı Joe Biden'ın nükleer silahlarla ilgili açıklamalarını reddederek bu ülkenin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 20:11 - Güncelleme:
Pakistan, ABD Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Biden'ın bir etkinlikte yaptığı konuşmada Pakistan'ı "uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri" olarak nitelendirmesi İslamabad yönetiminin tepkisini çekti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome'un Bakanlığa çağrılarak Biden'ın "gerçeklerle uyuşmayan asılsız ifadeleri" sebebiyle Pakistan'ın hayal kırıklığının ve endişesinin kendisine iletildiği vurgulandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ise Karaçi'de yaptığı açıklamada, Biden'ın ifadelerinin "şaşırtıcı" olduğunu belirterek konuyu Başbakan Şahbaz Şerif ile görüştüğünü söyledi.

Zerdari, bu konuşmanın özel bir etkinlikte yapıldığını, resmi bir toplantı veya röportaj sırasında gerçekleştirilmediğini vurgulayarak "Bunun ilişkilerimize olumsuz bir etki yapacağına inanmıyorum." dedi.

Nükleer silahlara dair herhangi bir soru varsa bunun Hindistan ile ilgili olması gerektiğini dile getiren Zerdari, Yeni Delhi'nin 9 Mart'ta yanlışlıkla Pakistan'a süpersonik füze fırlatmasına atıfta bulundu.

- "PAKİSTAN SORUMLU DEVLET" VURGUSU

Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pakistan'ın sorumlu bir devlet olduğunu işaret ederek "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) gereklilikleri uyarınca nükleer varlıklarımızın en iyi güvencelere sahip olmasından gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Şerif, bu güvenlik önlemlerini son derece ciddiyetle ele aldıklarına dikkati çekerek, "Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

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