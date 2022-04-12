Pakistan, ABD ile yapıcı ve pozitif ilişki kurmak istiyor

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin Pakistan ile uzun süreli ilişkilere değer verdiğine yönelik açıklamasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın ABD ile eşitlik, karşılıklı çıkar ve fayda temelinde önemli ilişkilerini derinleştirmek istediğine işaret edilerek, İslamabad'ın Washington ile bölgede barış, güvenlik ve kalkınmanın teşviki için yapıcı ve pozitif ilişki kurmak istediği vurgulandı.

Dün, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Pakistan'daki hükümet değişimine ilişkin, ABD'nin Pakistan ile uzun süreli ilişkilere değer verdiğini söylemişti.

Pakistan Ulusal Meclisinde dün yapılan oylamada Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif ülkenin yeni başbakanı seçilmişti.

Şerif, Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani huzurunda yemin ederek görevine başlamıştı.